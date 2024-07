Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, takıma katkıda bulunmak istediğini söyledi

Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, yapacağı asistlerle ve gollerle birlikte takıma katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Borna Barisic, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine adaptasyon sürecinin çok hızlı olduğunu belirterek başlayan Borna Barisic, "Çok uzun bir süre olmadı buraya geleli fakat çok hızlı adapte oldum. Adaptasyonumun hızlı olmasında Orsic, Visca ve Bardhi'nin büyük katkısı var. Sadece onlar değil diğer bütün oyuncu arkadaşlarımız, teknik ekip, sağlık departmanı ve çalışanlar çok yardımcı oldular. İlk haftadan itibaren bu sıcak karşılamayı hissettim. Trabzon'da da bana çok yardımcı oldular, bize çok sıcak davrandılar. Bu da adaptasyon sürecimi hızlandırdı" dedi.

"Hücuma katkıda bulunmak istiyorum"

Bir bek oyuncusu olarak hücuma katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Barisic, "Modern futbolda artık beklerin hücuma katkısı da olmak zorunda. Bizler tabii ki öncelik olarak savunma oyuncusuyuz, önceliğimiz tabii ki savunma yapmak ama artık modern futbolun gereklilikleri, modern futbolun sizden beklentilerini de yerine getirerek hücuma da aynı şekilde asistlerim ve gollerimle katkıda bulunmak istiyorum. Hocamızla konuştuk, hocamızın kendi fikirleri var, bek oyuncularından beklentileri var. Ben de bunu en iyi şekilde öğrenip en iyi şekilde adapte olup hocamızın beklentilerini, hocamızın benden istediklerini en iyi şekilde yapmaya, sahada bütün hücum oyuncularına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hocamızın benden isteklerini elimden geldiği şekilde karşılamaya çalışacağım. Hazırlık maçında bütün oyuncularımız kırk beş dakika oynadı. Bizim adımıza bu hazırlık maçının iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü maç maç daha iyiye gidiyoruz. Takım olarak genelde iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Biz doğru yoldayız. Elimizden gelen en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız. Çünkü bu kamp dönemini ve bir sonraki hazırlık maçımızı, ilk resmi maçımıza hazırlık dönemi olarak değerlendiriyoruz. ve en iyi halimizle oraya kendimizi taşıyabilmek istiyoruz. Bu yönde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Rekabet takımı ileriye taşır"

Barisic, oyuncular arasındaki rekabetin her zaman takımı ileriye taşıyacağını vurgulayarak, "Ben kendimi bir sol bek oyuncusu olarak tarif edebilirim. Sol stoper pozisyonda çok fazla oynamadım. Dolayısıyla kendimi bir sol bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim. Açıkçası aynı pozisyonda oynayan takım arkadaşlarımla çok fazla bir süre geçiremedik. Yaklaşık iki hafta belki ondan biraz daha fazla bir zaman dilimi geçirebildik ama yine de bu kısa süreçte dahi o arkadaşlarımın gerçekten özellikle insan olarak çok değerli, çok iyi insanlar olduğunu görebiliyorum. Zaten kaliteleri belli, kaliteleri olmasaydı eğer Trabzonspor'da olmazlardı diye düşünüyorum. Gerçekten hepsi çok profesyonel insanlar. Takım içerisindeki rekabet her zaman sizi ve takımı daha ileriye götürür. Daha iyi antrenman yapmanızı, daha iyi performans vermenizi, daha iyi maçlar çıkarmanızı sağlar. Ben de bu rekabetin hem onlar adına hem benim adıma gerçekten çok faydalı olacağını ve takıma da katkıda bulunacağını düşünüyorum" ifadesinde bulundu.

"Başka kulüplerden de teklifler aldım ancak Trabzonspor'un beni ikna süreci çok hızlı oldu"

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyleyen oyuncu, "Avrupa'dan da dahil olmak üzere başka kulüplerin tekliflerini aldım ama Trabzonspor'un beni ikna süreci çok hızlı oldu. Trabzonspor'un bana olan ilgisini duyduktan sonra hemen Abdullah hocamızdan bir telefon geldi, hocamızla yaptığımız görüşmede beni ne kadar istediğini, beni ne kadar takımda görmek istediğinden bahsetti. Zaten konuşmamızın sonunda da başkanımızla görüşeceğini, süreci olabildiğince hızlandıracaklarını ifade etmişti. Sonrasında gelişen süreçte de iki üç gün içerisinde de zaten anlaşma tamamlanmıştı bile. Dolayısıyla Trabzonspor'da görüşmelerimiz çok hızlı ve çok kısa gelişti. Benim açımdan da karar alabilme açısından da çok kolay oldu. Tabii ki ben yüzde 100 gitme kararı almadan önce burada tanıdığım arkadaşlarımla, o dönem örneğin Benkoviç'le ve Orsic'le görüştüm. Onlar da bana Trabzonspor hakkında çok olumlu şeyler söylediler. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu söylediler. Bunları ifade ettiler. Böyle bir kulüpte oynamak, yani her maçı kazanmak isteyen, kupalar kazanmak isteyen, herkesle yarışmak isteyen, her yerde mücadele etmek ve var olmak isteyen bir kulüpte oynamak tabii ki her oyuncunun dileğidir. Benim açımdan da bunları düşündüğünüzde basit bir karar oldu. Yine ailem açısından da gayet hızlı ve basit bir karar oldu. Umuyorum hep beraber bunun tadını çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Goller ve asistler ile takıma katkı yapmak istiyorum"

Barisic, golleri ve asistleri ile takıma katkı yapan bir isim olmak istediğini ifade ederek, "Türk futbolunu gelmeden önce de değerlendirme fırsatı bulmuştum. Birçok takımın iyi yatırımlar yaptığını, çok iyi oyuncuların lige dahil olduğunu, katıldığını görebiliyorum. Bu da tabii ki hem oyuncular adına hem lig adına hem izleyenler adına çok iyi bir durum. Ben kamp öncesinde de çalışmalarıma başlamıştım aslında çünkü kampa geldiğimde ve kamp sonrasında en iyi halimde takıma yardımcı olabilmek adına bu çalışmalarımı sürdürmüştüm. Glasgow Rangers'ta hücum anlamında katkılarım olmuştu. Yine aynısını yapabilmek istiyorum. Bunu şu an yapabilirim ya da yapamam demek kolay değil. Bunu saha içerisinde göreceğiz ama aynı katkıyı yine vermek istiyorum. Asistlerimle takımın kazanacağı kupalara, takımın kazanacağı maçlara ve başarılara aynı şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Bizler savunma oyuncularıyız. Savunma oyuncuları için en önemli şeylerden bir tanesi kaleyi gole kapatmak. O gün, o an, o maç gol yememek. Ben de bunu yaparak, bundan kazanacağımız özgüvenle birlikte, hem de ön tarafta da yapacağım asistlerle ve gollerle birlikte takımımıza katkıda bulunmak istiyorum" sözlerini kullandı.

Açıklamaların sonunda ise iki haftalık bir çalışma süreci olduğunu belirten oyuncu, "İki haftalık bir çalışma sürecim oldu. Bu çok fazla uzun bir süre değil oyuncuları yeterince tanıyabilmek adına ama şunu söyleyebilirim; takımın çalışmasından, takımımızın oyun tarzından, bütün arkadaşlarımızın çalışma isteğinden, arzusundan inanılmaz derecede mutlu olduğumu ifade edebilirim. Bütün arkadaşlarımız, bütün oyuncularımız kazanmak istiyorlar. Bütün hepsi iyi performans göstermek ve iyi oyunlar, iyi maçlar çıkarmak istiyorlar. Böyle şeyler antrenmanda başlar. Eğer antrenmanda kafa olarak kazanmak ister ve antrenmanı kazanmak için yaparsanız maçlara da yine aynı şekilde çıkarsınız. Ben de hep bunu değerlendirmiş, bu şekilde görmüş bir insanım. Eren Elmalı çok iyi, çok nazik, çok kibar biri. Hep gülümseyen bir insan ve oyuncu olarak da iki haftada görebildiğim tabii ki çok yüksek bir kalitesi var. Her sezon 30'dan fazla maça çıkması, Trabzonspor'da olması, Trabzonspor'da başarılı performans göstermesi tabii ki tesadüf değil. Bu durum onun kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bizim için konuşulacak yer her zaman saha içerisidir. Her hafta yapacağımız mücadele, üç ya da dört gün içerisinde göstereceğimiz performans ve oynayacağımız maçlar bizim için konuşma alanlarıdır aslında. Ben de en iyi şekilde en iyi performansımı sahada verip en iyi konuşmamı sahada yapabilmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON