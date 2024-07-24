Trabzonspor, Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşacak. Takımın hazırlıkları tamamlandı ve antrenman basına açık gerçekleştirildi. Pedro Malheiro da antrenmanda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ağırlıklı bir çalışma yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, dün 4+1 yıllık anlaşma sağlanan 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Malheiro da antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek.