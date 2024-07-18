Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla yeniden başladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Szeged şehrinde tamamladıktan sonra 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Trabzon'da yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.