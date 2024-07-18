Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yapılan antrenmanla yeniden başladı. Takım, Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla yeniden başladı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Szeged şehrinde tamamladıktan sonra 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Trabzon'da yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.