Trabzonspor, Denis Draguş ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen bonservisi ise Standard Liege'de olan Denis Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Rumen forvet oyuncusu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, "Draguş kendisinden beklentimiz oldukça yüksek bir oyuncu. Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a tekrar 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur" dedi.

Transferi içim çok mutlu olduğunu söyleyen Draguş da, "Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.

Denis Draguş, Trabzonspor'da 70 numaralı formayı giyecek.