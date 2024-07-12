Trabzonspor'un Macaristan kampı devam ediyor
Trabzonspor, sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde çift antrenman yapan futbolcular, akşam idmanında pas çalışması ve gol organizasyonları üzerine çalıştı. İkinci hazırlık maçı ise yarın Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile oynanacak.
Trabzonspor'un sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı, Macaristan'ın Szeged kentinde devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günü çift antrenmanla geçiren bordo mavili futbolcular, kamp yapılan otelin sahasındaki akşam idmanında pas çalışması ve dar alanda oyunun ardından gol organizasyonları çalıştı.
Trabzonspor, kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.