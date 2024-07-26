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Yiğit Fidan'a Süper Lig ekiplerinden teklifler

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Bursaspor'la olan sözleşmesini alacakları sebebiyle fesheden Yiğit Fidan, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi Süper Lig ekiplerinin ilgisini çekiyor. Ayrıca Fransa'nın Toulouse takımı da futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor'la olan sözleşmesini alacakları sebebiyle fesheden Yiğit Fidan'a Süper Lig ekipleri talip. Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi kulüplerin ilgilendiği 19 yaşındaki futbolcuyu, Fransa'nın Toulouse ekibi de kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor altyapısından yetişen ancak alacaklarını tahsil edemediğinden dolayı yaklaşık 2 ay önce yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesini fesheden Yiğit Fidan'ın geleceği şekilleniyor. U19 Milli Takımı ile son olarak Norveç'te ter döken 19 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu öğrenildi. Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor gibi ekiplerin transfer listesinde yer alan Yiğit'in, Milli Takım dönüşü geleceği ile ilgili net kararını vereceği belirtildi. Fransa'nın Toulouse takımı ile de görüşmeler yapan Yiğit Fidan'ın, Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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