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Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor- Ruzomberok maçı saat kaçta, nerede?

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Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor- Ruzomberok maçı saat kaçta, nerede? Trabzonspor ve Ruzomberok arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacak. Futbol severler, bu akşam oynanacak olanUEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor- Ruzomberok maçı saat kaçta, nerede?

TRABZONSPOR- RUZoMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Bordo-mavililer, bugün TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor- Ruzomberok maçı sata kaçta, nerede?

TRABZONSPOR- RUZAMBEROK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ruzomberok- Trabzonspor maçı A Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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