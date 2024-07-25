Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor- Ruzomberok maçı saat kaçta, nerede?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacak. Futbol severler, bu akşam oynanacak olanUEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor- Ruzomberok maçı saat kaçta, nerede?

TRABZONSPOR- RUZoMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Bordo-mavililer, bugün TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR- RUZAMBEROK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ruzomberok- Trabzonspor maçı A Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak.