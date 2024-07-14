Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor'un Macaristan kampı sona erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Macaristan kampı bugün yapılan çalışmayla son buldu. Bordo-mavili takıma kamp sürecinde teknik heyet ile birlikte 30 personel eşlik etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmalarına Trabzon'da başlayan Karadeniz ekibi, ikinci etap çalışmalarını Macaristan'da sürdürdü. 14 günlük kamp çalışmaları bugün yapılan antrenmanla son buldu.

Trabzonspor'un, Macaristan kampı bugün yapılan çalışmayla son buldu. Bordo-mavili takıma kamp sürecinde teknik heyet ile birlikte 30 personel eşlik etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmalarına Trabzon'da başlayan Karadeniz ekibi, ikinci etap çalışmalarını Macaristan'da sürdürdü. 14 günlük kamp çalışmaları bugün yapılan antrenmanla son buldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Zeleznicar Pancevo ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 1 ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

30 oyuncuya 30 personel eşlik etti

Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'un Macaristan kampına 30 personel eşlik etti. 30 kişilik oyuncu grubunun yer aldığı kampta teknik heyet ile birlikte 30 personel de yapılan kamp çalışmalarında görev aldı. Başkan danışmanı Ali Kemal Denizci ve teknik kadro içinde yer alan İhsan Gündüz Derelioğlu da kamp boyunca takımla birlikte yer aldı.

Trabzonspor, TSİ 17.45'te Budapeşte'den Trabzon'a hareket edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Macaristan Karadeniz Trabzon Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title