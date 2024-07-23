Trabzonspor, Pedro Malheiro için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, yeni transfer Pedro Malheiro için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, "Genç futbolcu arkadaşımızın takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım biz onun beklentilerini o da bizim beklentilerimizi karşılar. Uzun bir süre birlikteliğimiz olur. Kendisinden güzel bir performans bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Malheiro, "Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Pedro Malheiro, 79 numaralı formayı giyecek. - TRABZON