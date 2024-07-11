SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu?

SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2024- 2025 sezonunda Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 11. Haftada oynanacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2024- 2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmaları ile başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.