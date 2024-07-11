Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında basına kapalı olarak bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana izinli olan milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildiği bildirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.