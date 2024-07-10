Trabzonspor Macaristan'da hazırlık maçında galip geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Szeged'i 2-1 mağlup etti.

Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, ilk karşılık maçında Macar ekibi Szeged ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, sahaya Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Stefano Denswil, Borna Barisic, John Lundstram, Kerem Şen, Ozan Tufan, Edin Vişça, Mislav Orsic, Enis Destan 11'i ile çıktı. Mücadelenin ilk golü 17. dakikada Szeged'den geldi. Trabzonspor, 83. dakikada Umut Bozok'un attığı golle skora eşitliği getirdi. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü ise 90+2. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti ve bordo-mavili ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, Macaristan'daki ikinci ve son hazırlık maçında 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak. - TRABZON