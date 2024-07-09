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Trabzonspor'un Macaristan kampında çift antrenman

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Trabzonspor, sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki takım, otelin sahasında çift antrenman yaptı. Milli oyuncuların yanı sıra bazı futbolcuların da katılmadığı antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor'un sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı Macaristan'ın Szeged kentinde devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında bugün çift antrenman yaptı.

Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım ve tedavisine devam edilen Hüseyin Türkmen katılmadı.

İdmanda pas ve gol organizasyonu çalışan bordo mavili futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Macaristan Szeged Spor Güncel Haberler

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