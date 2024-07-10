Szeged hangi ülkenin takımı, hangi lige oynuyor?

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TRABZONSPOR SZEGED MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Szeged maçı saat 18.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR SZEGED MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Szeged maçı bu akşam saat 18.00'de oynanacak.

TRABZONSPOR SZEGED MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Szeged maçı yayıncı bilgisi yer almamaktadır.

SZEGED HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Szeged, Macaristan 2. Lig takımıdır.