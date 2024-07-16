Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti

Süper Lig devi Trabzonspor'un Belçikalı sağ beki Thomas Meunier, sözleşmesindeki ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bordo mavili takımla mukavelesini tek taraflı olarak feshetti.

"AVUKATLARA BİLGİ VERDİK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Thomas Meunier'le ilgili durumu şöyle özetleyeyim: Ailevi nedenlerden dolayı bir madde koymuştuk sözleşmeye. Ailesinin yaşadığı bölgedeki bir takıma transfer olması durumunda anlayış gösterecektik. Burada da şöyle bir şart vardı: Anlaşacak takım her kimse daha öncesinden Trabzonspor'la iletişime geçecek ve Trabzonspor da ona göre planmasını yapacaktı. Bu maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bir mail geldi kulübümüze. Tek taraflı olarak bize anlaşmasını bitirdiğini söyledi. Bu olayın ardından her türlü hukuki haklarımızı kullanmak için avukatlara bilgi verdik. Gideceği kulüple alakalı dava açıyoruz. Bir daha Trabzonspor formasını giymesi mümkün değil" dedi.

FRANSIZ TAKIMLARIYA GÖRÜŞÜYOR

Karadeniz ekibinden ayrılmaya karar veren ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Meunier'in menajeri, Fransız takımlarıyla görüşmelere başladı. 32 yaşındaki futbolcuya talip olan takımların Lille, Rennes ve Monaco olduğu ortaya çıktı.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor'a geçen sezonun devre arası gelen Meunier, bordo-mavili formayla 18'i ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı. Tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.