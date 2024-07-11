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Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

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Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 6. hafta Kadıköy'de ağırlayacak.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

DERBİ HAFTALARI KURA ÖNCESİ BELİRLENDİ

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

DERBİLERİN TARİHLERİ

  • 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
  • 10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  • 11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
  • 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

  • Sivasspor - Trabzonspor
  • Fenerbahçe - Adana Demirspor
  • Rizespor - Başakşehir
  • Kasımpaşa - Konyaspor
  • Galatasaray - Hatayspor
  • Alanyaspor - Eyüpspor
  • Antalyaspor - Göztepe
  • Samsunspor - Beşiktaş
  • Bodrum FK - Gaziantep FK
  • Kayserispor ilk hafta bay geçecek
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

mahiramcaa:

cimbom bu senede sampiyon allahin izniyle :) ya artik keyif vermiyor tr ligi. bizi ingiltere ya da ispanyaya almalari lazim.

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Hakan Günde:

şampiyon olsa ne olacak Avrupa'nın kapısıni kedi gibi tirmalyip beş yeyip gelecek

yanıt9
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kendrick lamar:

cok iyiiiiiii cok iyiiiiii

11
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mahiramcaa:

sampiyonlukta artik kabak tadi veriyor. her sene ayni senaryo. usandik yaa :)

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yanıt15
SUNSET null:

bay takım baydı aetık

5
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Orhan Karakisla:

vah zavallı hayalperest

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