Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 6. hafta Kadıköy'de ağırlayacak.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
DERBİ HAFTALARI KURA ÖNCESİ BELİRLENDİ
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.
SEZONUN İLK DERBİSİ
Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
DERBİLERİN TARİHLERİ
- 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
- 10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- 11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
- 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- 16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
İLK HAFTA FİKSTÜRÜ
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
- Sivasspor - Trabzonspor
- Fenerbahçe - Adana Demirspor
- Rizespor - Başakşehir
- Kasımpaşa - Konyaspor
- Galatasaray - Hatayspor
- Alanyaspor - Eyüpspor
- Antalyaspor - Göztepe
- Samsunspor - Beşiktaş
- Bodrum FK - Gaziantep FK
- Kayserispor ilk hafta bay geçecek