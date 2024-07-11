Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

DERBİ HAFTALARI KURA ÖNCESİ BELİRLENDİ

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

DERBİLERİN TARİHLERİ

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş 6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray 10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

Galatasaray-Beşiktaş 11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Fenerbahçe 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş-Fenerbahçe 16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle: