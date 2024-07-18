Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, seçimin centilmence geçtiğini ifade ederek, "Bu seçimin sonunda Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu başkanlığından dolayı tebrik ederim. Bu işi adil bir şekilde yöneteceğinden eminim. Trabzonspor Kulübü'nün zaten duruşu en başından beri açıkladığımız şekilde devam etti. Bugün de burada konuşmuştuk, aynı şeyleri söylemiştim. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Biz zaten bu seçimi kazanılacağını düşünüyorduk. Aslında ben daha açık bir farkla kazanılacağını düşünüyordum. Bir fark oldu ama öyle veya böyle Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. Umarım futbol camiasının tamamına hayırlı olur ve barış getirir adalet getirir insanların arasındaki bu öfke ve tartışma ortamına bir son verilir" diye konuştu.

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