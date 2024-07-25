Ruzomberok Trabzonspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Ruzomberok Trabzonspor maç kadrosu ilk 11! Trabzonspor bu akşam Ruzomberok ile hazırlık maçı oynayacak. Trabzonspor'un Ruzomberok ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Ruzomberok Trabzonspor maç kadrosu ilk 11!

RUZOMBEROK TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Ruzomberok Trabzonspor maçı 11'i şu şekildedir:

Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Ozan, Lundstram, Umut G., Bardhi, Trezeguet, Vişça, Dragus

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ruzomberok Trabzonspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - TRENCİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ruzomberok Trabzonspor maçı saat 19.30'da başlayacak.