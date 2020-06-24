Tokat'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 yaralı
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Tokat'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 5 yaralı
24.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:43

TOKAT'ın Zile ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zile-Çekerek karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Zile istikametine seyir halinde olan Mehmet Üstünakın (60) yönetimindeki 60 TT 377 plakalı hafif ticari araç, aynı istkamete seyir halinde olan Ali Talip Uzun'un (19) idaresindeki  60 M 0257 plakalı hafif ticari araca seyir halindeyken arkadan çartı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Mehmet Üstünakın, yanındaki Tarık Görmez (19), Muhammed Yusuf Payas (15) ile diğer araçta bulunan Muhammed Uzun (23)  ve Osman Altaş (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet Üstünakın'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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