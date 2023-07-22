Traktörle Tarla Süren Çiftçi Yüksek Gerilim Hattını Kopardı

TOKAT'ın Zile ilçesinde traktörle tarla süren çiftçi, pullukla yüksek gerilim hattını kopardı. Yara almadan kurtulan çiftçi, zabıta ve elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının olay yerine gelmesinin ardından traktörüne binerek kaçtı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde traktörle tarla süren çiftçi, pullukla yüksek gerilim hattını kopardı. Yara almadan kurtulan çiftçi, zabıta ve elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının olay yerine gelmesinin ardından traktörüne binerek kaçtı.

Olay, saat 11.30 sıralarında ilçe merkezi Güvercinlik mevkiinde meydana geldi. Traktörüyle tarla süren çiftci, belediyeye ait Güneş Enerji Santralinden gelen enerji iletim hattının kablolarını traktörün pulluğu ile koparttı. Yer altından geçen yüksek gerilim kablolarının kopmasıyla GES'ten şebekeye verilen enerji kesildi. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve elektrik dağıtım şirketinin ekipleri geldi. Kablonun koptuğu noktada gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yara almadan kurtulan sürücüsü tutanak tutulmadan traktörüne binerek olay yerinden kaçtı. Ekipler traktörün plakasını polis ekiplerine bildirdi. Sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma sürüyor. (DHA)