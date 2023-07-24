Zile'de Ata Tohumu Karakılçık Buğdayının Hasadı Yapıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde ata tohumu olan karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Zile Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karakılçık buğdayını yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında İstasyon Mahallesi'ndeki tarım arazisine ekilen karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, sağlıklı gıdaya yerel tohumlarla ulaşılabileceğini ifade etti.

Ata tohumunun ilçede yetiştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Sargın, şunları kaydetti:

"Karakılçık buğdayımızın bu yıl da hasadını yapmanın mutluluğu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde özellikle ülkelerin bu dönemde üzerinde durdukları en önemli konulardan bir tanesi de gıda arz güvenliğidir. Bu vesileyle Zile gibi geniş tarım arazilerine sahip, iklim bakımından elverişli bu bölgelerde çok önemli bir misyonumuz var. Zile Belediyesi olarak halkımızın ve elbette ülkemizin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında bir misyona sahibiz. Bu projeyi sürdürebilmek için kendimize özgü bu tür tohumlarla elde ettiğimiz ürünleri ihtiyaç duyan insanlara sunmamız gerekiyor. Bu açıdan bu çalışmayı önemsiyoruz. İlçemizin gelişmesi açısından turizm ve tarım odaklı çalışmalarımız devam edecektir. Zile Belediyesi olarak kırsalda hizmet etmeye, kırsaldaki vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yerel tohumlarla tarımı desteklemeye devam edeceğiz."