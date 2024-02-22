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Zile basıp saklandı, kapıyı açan dedesini böyle vurdu

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklandıktan sonra kapıyı açan dedesini tabancayla vurarak yaralayan torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115. Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki M.A.'yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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