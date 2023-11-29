Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri Zile Huzurevi'nde diş taraması yaptı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencileri Zile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan vatandaşlara diş taraması yaptı.

Zile Huzurevi sakinlerine Diş Hekimliği Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. Yapılan taramanın ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işıl Sarıkaya "Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı ve Protez Bakımı" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan tarama sonucunda huzur evinde bulunan vatandaşların bir çoğunda protez ihtiyacı bulunduğu tespit edilerek bu konuda atılacak adımlar konuşuldu.

" Tokat'ın farklı bölgelerinde yaşayan insanlara dokunmaya devam ediyoruz"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada Üniversitenin topluma katkı bağlamında son zamanlardaki atılımlarından memnuniyetle söz ederek şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim üyeleri kurdukları ekipler ve geliştirdikleri projelerle Tokat'ın farklı bölgelerinde yaşayan insanlara dokunmaya devam ediyor. Göreve başladığımdan beri en çok arzu ettiğim ideal Üniversitemizin tüm bilgisini ve uzmanlığını ilçelerde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza kadar ulaştırmaktı. Üniversitemiz farklı kesimlerden ve farklı ihtiyaçları bulunan başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere Tokat'ta ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve onları bilinçlendirmeye devam edecek" dedi. - TOKAT