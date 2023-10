Tokat'ın Zile ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı şiirlerle kutlandı

Tokat'tın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak çocuk bulamayan köylüler çocukken ezberledikleri şiirlerle kutlama yaptılar, bugün ise köylerine çocuklar akın etti.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu farklı bir şekilde yaşatıldı. Köyde hane halkının azlığı ve çocuk nüfusun olmayışı Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna engel olmadı. Köy halkı tarafından düzenlenen 100. yıl kutlamalarında köyde bulunan vatandaşlar ilkokulda ezberledikleri şiirleri okudular. Köy okulunun girişinde yaptıkları etkinlikte çocukken ezberlediği şiirleri hatırlayanlar sırasıyla okudu. O güzel anlar köyde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Köy sakinlerinin bu etkinliğinin gündem olmasının ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu köye ziyarette bulundu. Köyü ziyaret eden Tokat Valisi köye gitmek isteyen çocuklara ulaşım sağladı. Çocuklar tarafından köye yoğun ilgi oluştu, çocuklar köye akın etti. Çocuksuz Cumhuriyet'in ilanını kutlayan köy çocuklarla kutlamanın coşkusunu yaşadı. Köye gelen çocuklar şiir okuyarak Cumhuriyet bayramını kutladı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu köylülere cazibe merkezi olacağı sözünü verdi. Vali Hatipoğlu köylülerle beraber 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü seslendirdi.

"Cumhuriyet nedir dediğimizde bundan bahsediyorduk"

Köyün cazibe merkezi olacağını sözünü veren Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Anadolu'nun ücra bir köşesinde yetişmiş birisi olarak, benim de akrabalarım sizler gibidir. Cumhuriyet nedir dediğimizde bundan bahsediyorduk. Burada ki herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Okuduğum şiiri ilkokulda ezberledim"

60 yıl önce ezberlediği şiiri okuduğunu belirten Sati Kariyel (72), "Geçen gün yaptığımız da Cumhuriyet şiirini okudum. Ara ara bu şiiri okuyordum. Bazen mikrofon tutan olsa da şiir okusam da diyordum. Okuduğum şiiri ilkokulda ezberledim, elime gelenleri çok okuyorum. Bu fikir Ayşe den çıktı, bizde olur dedik yaptık güzelde oldu" şeklinde konuştu.

"Televizyondan izlerken biz neden bir kutlama yapmayalım dedik"

Televizyon da gördüğü kutlamaları yapmak istediği için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten şiir okuma fikrinin sahibi Ayşe Verim, "Televizyondan izlerken biz neden bir kutlama yapmayalım dedik. Ne yapabiliriz dedik ve aklıma bu geldi. Komşulara akrabalarıma söyledim, onlarda geliriz dediler. Okula geldik bayrak astık sonrası kendiliğinden gelişti. İyi ki de yapmışım" şeklinde konuştu. - TOKAT