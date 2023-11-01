Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Hiranur, bilek güreşi alanında Türkiye üçüncüsü oldu

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 16 yaşındaki Hiranur, bilek güreşi sporunda Türkiye üçüncüsü oldu ve Avrupa mücadelelerine hazırlanıyor. Köyde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Hiranur, tarla sürüyor ve traktör kullanıyor.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 16 yaşındaki Hiranur, bilek güreşi alanında Türkiye üçüncüsü olmasının ardından Avrupa mücadelelere hazırlanıyor.

100. Yıl kutlamalarıyla gündem olan Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 16 yaşındaki Hiranur Türker, bilek güreşi sporunda Avrupa mücadeleleri için hazırlanıyor. Zile ilçesinde eğitim gören Hiranur, tesadüfen bilek güreşinde yetenekli olduğunu keşfetti. Beden eğitimi öğretmeninin teklifi üzerine yeteneğini keşfeden Hiranur, 8 ay önce bilek güreşi antrenmanlarına başladı. İlk olarak il turnuvalarında dereceye giren Hiranur, Türkiye şampiyonasında üçüncülüğü kazandı. Köyünde çiftçilik yaparak yaşamını devam ettiren Hiranur, tarla sürüyor, traktör kullanıyor. Hiranur, bilek güreşi için de çalışmalarına devam ediyor.

"8 ay önce bir tesadüf üzerine başladım"

8 ay önce bilek güreşi sporuna başladığını belirten Hiranur Türker, "8 ay önce bir tesadüf üzerine başladım. Sınıfta sırada otururken öğretmenin geldi, öylesine bir deneme yaptı. Öğretmenimi oldukça zorladım. Bu olay salı günü yaşandı, cuma günü maça çıktım. O yarışmada Tokat il ikincisi oldum, ardından Kastamonu ilindeki turnuvada il birincisi oldum. Ankara'da düzenlenen turnuvada Türkiye dördüncülüğü, Erzurum'da düzenlenen turnuvada ise Türkiye üçüncülüğüm var. Avrupa'da maçlara hazırlanıyorum. Yakın zamanda da Zile ilçesinde maçlar olacak. Ardından da Karabük ilinde maçlara geçeceğiz. Köyde çiftçilik yapıyorum, soğan ekiyoruz, pancar söküyoruz, tarla suluyorum. Zile Nenehatun Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde 11. sınıfta okuyorum. Tesadüf üzerine başladım, şuan maçlarım devam ediyor" şeklinde konuştu. - TOKAT