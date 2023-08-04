Tokat'ta Halk Sağlığı İçin Haşere İlaçlama Çalışması Başlatıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı Zile Belediyesi tarafından ilaçlama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şehir merkezindeki tüm mahallelerde ilaçlama yapıldığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçların kullanıldığı belirtildi. Çalışmaların yaz boyunca devam edeceği bildirildi.

Tokat'ta Zile Belediyesi tarafından yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte halk sağlığı için tehdit oluşturan haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Zile Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar çerçevesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeler, park ve bahçeler olmak üzere şehir merkezinde tüm mahallelerde ilaçlama yapıldığı ve çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçların kullanıldığı kaydedildi.

Çalışmaların yaz boyu devam edeceği öğrenildi.