Tokat'ın Zile ilçesinde ayağı ipe takılan leyleği itfaiye ekibi kurtardı
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Zile ilçesindeki Üyük köyünde elektrik direğinin üzerine yuva yapan leyleğin ayağı, yuvanın yanındaki ipe takıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri, leyleği ayağına takılan ipten kurtardı.
Tokat'ın Zile ilçesinde ayağı ipe takılan leyleği itfaiye ekibi kurtardı.
Üyük köyünde elektrik direğinin üzerine yuva yapan leyleğin ayağının, yuvanın yanındaki ipe takıldığını gören vatandaşlar, Zile Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile ulaştıkları yuvada leyleği, ayağına takılan ipten kurtardı.
Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Yaşam