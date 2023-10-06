TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Zile TSO'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zile Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Hisarcıklıoğlu, Zile TSO'nun yeni hizmet binasının açılışını yaptıktan sonra Zile Ticaret Borsasının hizmet binasının inşaatını inceledi. Zile TSO'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan Hisarcıklıoğlu, ilçede en çok vergi veren ve uzun süredir oda üyesi olan işletmelere plaket sundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zile Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Zile TSO'nun yeni hizmet binasının açılışını yaptıktan sonra Zile Ticaret Borsasının hizmet binasının inşaatını inceledi.

Zile TSO'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan Hisarcıklıoğlu, ilçede en çok vergi veren ve uzun süredir oda üyesi olan işletmelere plaket sundu.

Vergisini veren ve işletmelerini ayakta tutan üyelere teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Dükkanı, tezgahı açık tutup üretim yapıp alım satım yapıp istihdam ediyorsa bütün özel sektör madalya almayı hak ediyor. Hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Zile Ticaret ve Sanayi Odam ve Zile Ticaret Borsam… Bir asırlık bir oda olmaya yakışır şekilde 5 yıldızlı hizmet veriyor. Uluslararası akredite kuruluşu tarafından tescillenmiş, Paris, Londra, Berlin odaları hangi standartta hizmet veriyorsa Zile Ticaret ve Sanayi Odamla Borsam aynı standartta hizmet veriyor." diye konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile'nin ticaret ve esnaflık yönünden köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Zile TSO'nun 100. yılını kutlayan Hatipoğlu, "Ticari geçmişi, tarihi güzellikleri olan Zile'de vergileriyle aynı zamanda ülkemiz için çok değerli olan girişimcilerimizi, ticaret erbabını, sanayicileri yürekten kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Programa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Bice, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, Sivas TSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora ile oda üyeleri katıldı.