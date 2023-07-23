Zile'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

TOKAT'ın Zile İlçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

TOKAT'ın Zile İlçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde Ata yolu ile Zile Caddesinin kesiştiği kavşakta yaşandı. Ata yolunda seyreden Muhammed Taha Gök (23) yönetimindeki 60 ABK 064 plakalı otomobil, Halil Çakmak (68) yönetimindeki 60 ZV 055 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Halil Çakmak, akrabaları Dilek Kısa (40), Ayşegül Kısa (42), Döne Kısa (68), sürücünün kızı Derya Çelebi (39) ile diğer aracın sürücüsü ve yanında bulunan Fatih Geçdoğan (21) ve Yasin Utaç (22) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan 2 çocuk annesi Derya Çelebi hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)