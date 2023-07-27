Zile Belediyesi Fırınlarda Ekmek Gramaj ve Hijyen Denetimi Gerçekleştirdi

Zile Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetim sonucunda işletmelerin uygun şartlarda ve gramajda üretim yaptığı tespit edildi.

Zile Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Zile Belediyesi zabıta ekiplerinin belirli aralıklarla Zile ilçesinde yaptığı denetimde, Zile ilçesinde bulunan 21 işletme denetimden geçti. Yapılan denetimler sonucunda unlu mamuller üretimi yapan 21 işletmenin hepsinin 200 gram gramaj kuralına uygun üretim yaptığı görüldü. Gramaj denetimi yanında yapılan hijyen kontrolündeyse firmalarda sorun olmadığı tespit edildi.

"Üreticilerimizin genel olarak uygun şartlar ve gramajda üretim yaptıklarını görüyoruz"

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile halkının hijyenik ve güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda halkımızın hijyenik bir ortamda üretilen ekmekleri temin etmesini ve aldıkları ekmeklerin uygun gramajın altında olmamasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin genel olarak uygun şartlar ve gramajda üretim yaptıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden şartlar veya düşük gramaj gibi durumlarla karşılaştıkları takdirde gerekli tedbir ve işlemlerin yapılması için bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT