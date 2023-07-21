Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, şampiyon güreşçilere altınla ödül verdi

Tokat'ın Zile ilçesi Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile Belediyespor Kulübü'nün şampiyon güreşçilerini altınla ödüllendirdi.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, makamında gerçekleştirilen ödül töreninde genç güreşçileri tebrik ederek, sporcuların bundan sonra da başarılarıyla Zile'nin gururu olacaklarına inandığını söyledi.

Makamda ödüllerini Başkan Şükrü Sargın'dan alan Efe Rüştü Altuntaş, Edirne 662.Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde deste küçük boyda 2.'nci, Poyraz Bilgin U13 Türkiye Şampiyonu, Volkan Bilgin Yıldızlar Türkiye Şampiyonu, İbrahim Emir Cankurt U11 Türkiye Şampiyonu, Muhammed Mustafa Bağrıaçık U11 Türkiye 3'.ncü ve Mücteba Bera Koç da Macaristan'da Avrupa 5.'ncisi oldu.

"Geleceklerinin güzel başarılarla dolu olacağını göstermiş oldular"

Zile Belediyespor Kulübü sporcularının Zile'ye büyük mutluluk yaşattığını belirten Şükrü Sargın "Kendileriyle gurur duyuyoruz ve bize bu duyguları yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Genç güreşçilerimiz geleceklerinin de güzel başarılarla dolu olacağını göstermiş oldular. Sporcularımızın eğitiminde büyük emeği olan Emre Şahin hocamızı da canı gönülden kutlarım" diye konuştu. - TOKAT