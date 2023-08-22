Zile Belediyesi 60 Dönüm Üzerine Güneş Enerji Santrali İşletmeye Aldı

Zile Belediyesi, 60 dönüm alan üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali'ni işletmeye aldı. Santral, aylık 1.5 milyon lira belediyeye katkı sağlayacak ve Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinin en büyük GES projesi olacak.

TOKAT'ın Zile Belediyesi 60 dönüm alan üzerine kurulan Güneş Enerji Santralini (GES) işletmeye aldı. 3 megavat elektrik üretecek santralle ilgili Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Projemiz aylık 1.5 milyon lira belediyeye katkı sağlayacak, 3 megavat kurulu gücü ile orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinin en büyük GES projesi dedi.

Zile Belediyesi tarafından, 1 yıl önce Güvercinlik bölgesinde 60 dönüm arazi üzerine Güneş Enerji Santralini yapımına başlandı. 2 ay önce teslimi yapılan 3 megavat elektrik üretimi sağlayan Güneş Enerji Santrali faaliyete başladı. 22 milyon lirası öz kaynak, 38 milyon lirası kredi olmak üzere toplam 60 milyon maliyetli yatırım projesi, 1.5 milyon liralık aylık gelir itibariyle yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti edecek.

GES SANTRALİ BELEDİYEYE GELİR GETİRMEYE BAŞLADI

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşme imzaladıklarını ifade eden Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Güneş Enerji Santrali'nden üretilen elektriği satmaya başladıklarını söyledi. Başkan Sargın Belediyemizin elektrik ihtiyacını GES yatırımı ile sağlıyoruz. Bu yolla belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayarak önemli tutardaki elektrik harcama giderlerinden tasarruf etmeye başladık. Ürettiğimiz elektriğin fazlasını da satarak gelir elde eden bir belediye inşa ettik. Gerçekleştirdiğimiz ve işletmeye aldığımız GES projesi ile Zile'nin geleceğine imza attık dedi.

HEDEFİMİZ; GÜÇLÜ BÜTÇEYE SAHİP BİR BELEDİYEYİ ZİLE'YE KAZANDIRMAKTIR

Başkan Sargın, 'En büyük başarımız, kurumsallaşmaya önem vererek, bütçe disiplini sağlayarak ve önemli gelir getirici projeleri hayata geçirerek, kimseye borçlu olmayan, güçlü bütçeye sahip, kurumsal alt yapısı güçlü bir belediye oluşturmaktır. Güneş Enerji Santrali Projemiz de bu anlayışın ürünüdür. 3 megavat gücü ile Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinin en büyük GES projesidir. Artık kullandığımız elektriği kendimiz üretecek, hem tasarruf sağlayacak hem de elektrik satarak, belediyemize önemli tutarda gelir sağlayacağız. Sağladığımız bu gelirlerle belediyemizi borç yükü altına sokmadan başka hizmetleri de gerçekleştireceğiz diye konuştu.

SADECE ELEKTRİK ÜRETMİYOR, ÇEVRENİN KORUNMASINI DA SAĞLIYORUZ

Belediye Başkanı Şükrü Sargın sadece elektrik üretmek ve tasarruf yapmakla kalmadıklarını belirterek, 'Aynı zamanda doğayı koruyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu proje ile üretilen elektriğin yanında, son iki ayda 1369 ton karbon salınımı engellenirken, 565 ton standart kömürden tasarruf ve 76 bin 255 ağacın doğada kalması sağlandı. Bu anlamda Zile'ye kazandırdığımız GES projesi aynı zamanda çevreci bir projedir. Projesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimize de teşekkür ederim dedi.(DHA)