Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil çarpışması: 1 yaralı
Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Metin Özcan idaresindeki 06 LJS 45 plakalı otomobil, Zile-Çekerek kara yolu üniversite kavşağında, Mustafa Oğuzkurt yönetimindeki 06 BNB 229 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özcan yaralandı.
Özcan, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.