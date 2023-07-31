Zile Belediyesi Muharrem Ayı'nda 3 Bin Kişilik Aşure Dağıttı

Zile Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla 3 bin kişilik aşure dağıttı. Dağıtılan aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Etkinliğe Zile Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilçe protokolü katıldı.

Zile Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Muharrem Ayı dolayısıyla Zile belediyesi tarafından vatandaşlara aşüre dağıtıldı. Kazanlarda hazırlanan aşureleri belediye başkanı vatandaşlara dağıttı. Dağıtılan aşureye vatandaşların ilgili yoğun oldu. Muharrem Ayı'nda bereket ve paylaşmanın anlamı olan aşure günü münasebetiyle gerçekleştirilen aşure dağıtımı etkinliğine Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Kürşat Kılıçarslan, ilçe protokolü ve İlçe Sakinleri katıldı.

"Muharrem Ayı bir matem bir hüzün ayıdır"

Programda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın "Muharrem Ayı dolayısıyla 3 bin kişilik aşure hazırladık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Muharrem ayının 10. günü Hz Muhammed'in torunu Hz Hüseyin Efendimiz ve arkadaşlarının şehit edildiği bir matem günüdür. Bütün Müslümanların ortak hüzün günüdür. Yapılan zulümleri anlatmaya ne dilin gücü yeter ne de acısına gönüller katlanır. Bizler ne zalimi ne de mazlumu asla unutmayacağız. Aşure günümüz ve matemimiz yüreğimizde hep bir sızı olarak kalacaktır. Yüce Allah bir daha insanlığa böyle bir zulüm yaşatmasın. Muharrem Ayı'nın tüm halkımıza bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza da bu teveccüh ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT