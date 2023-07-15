Zile'de Otomobilin Çarptığı Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

TOKAT'ın Zile ilçesinde otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu. Otomobil sürüsü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Zile Çekerek karayolu üzerinde meydana geldi. Onur Güler'in (46) kullandığı 34 SG 3523 plakalı otomobil, Zile Çekerek çıkışı 2'nci kilometrede yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada sürücü Onur Güler ile otomobildeki Hilal Güler, Ferize Aktaş ve Nigar Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaza yerinde yaptığı incelemede ineğin öldüğünü belirledi. Yaralı 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.