Zile Belediyespor, yeni transferlerini tanıttı

Tokat 1. Amatör Liginde mücadele eden Zile Belediye spor ; Kadir Karakaya, Batuhan Karadağ ile Onur Çetin'ni kadrosuna kattı. Yeni transferler Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Zile Belediye spor şampiyonluk parolası ile çıktığı bu sezon Erbaa 2023 Spor Kulübü'nden 3 sporcu ile sözleşme imzaladı.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmek için çaba gösteren Zile Belediye spor yönetimi ve teknik heyetine teşekkür ederim. Futbol camiasında önemli bir yere sahip olan takımımızın ciddi adımlar atmaktadır. Transfer olan sporcularımıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Kulüp başkanı Aykut Yıldırım ve Teknik Direktör Gökhan Yiğit, Başkan Sargın ve başkan yardımcısı İbrahim Ceyhan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - TOKAT