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Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü tır devrildi, yol ulaşıma açıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından Alaca-Zile kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yem yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, yaklaşık 7 saat ulaşıma kapanan Alaca-Zile kara yolu ulaşıma açıldı.

Fatih Ünlü idaresindeki 42 AFY 619 plakalı tır, Alaca-Zile kara yolu Çöplü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan sürücü taburcu edildi.

Kaza nedeniyle Tokat-Zile kara yolu çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Tırdan yola saçılan çuvallar, kaza yerine çağrılan başka bir araca yüklendi. Tırın vinçlerle bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yaklaşık 7 saat ulaşıma kapalı kalan Alaca-Zile kara yolu yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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