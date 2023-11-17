Dükkan Sahibini Bulamayan Müşteri, Ürünlerin Tutarını Hesaba Yatırdı

TOKAT'ın Zile ilçesinde alışveriş için yöresel ürün satan markete giden Hüseyin Ablak, dükkan sahibini bulamayınca kapı önündeki 5 kiloluk 3 bidon asma yaprak alarak, 'Hesabına atayım ara abi' yazılı not ve telefon numarasını bıraktı. Dükkan sahibi Şahin Kaya'nın aradığı Ablak, ürünlerin tutarı olan 1420 lirayı verilen hesaba yatırdı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde alışveriş için yöresel ürün satan markete giden Hüseyin Ablak, dükkan sahibini bulamayınca kapı önündeki 5 kiloluk 3 bidon asma yaprak alarak, 'Hesabına atayım ara abi' yazılı not ve telefon numarasını bıraktı. Dükkan sahibi Şahin Kaya'nın aradığı Ablak, ürünlerin tutarı olan 1420 lirayı verilen hesaba yatırdı.

Zile ilçesi Amasya Caddesi'nde yöresel ürün satışı yapan Şahin Kaya (33), dün akşam saatlerinde tıraş olmak için dükkanı kapatıp, gitti. Dükkana alışverişe gelen Hüseyin Ablak, Kaya'yı bulamayınca kapının önündeki 5 kiloluk, 3 adet içinde asma yaprak bulunan bidonu alıp, aracına yükledi. Dükkanın kapısına da 'Hesabına atayım ara abi. Acelem vardı' üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu notu bıraktı.

Arkadaşlarının şaka yaptığını sanan iş yeri sahibi Şahin Kaya, "Notu görünce şaşırdım. Şaşkınlığı atınca da aradım görüştük. Aldığı ürünlerin tutarı 1420 lirayı hesabıma gönderdi" dedi.