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Tokat'ın Zile ilçesinde kadınlar yöresel kıyafetleriyle oy kullandı

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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına yöresel giysileriyle gitti.

Zile ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 207 seçmeni ve 3 muhtar adayı olan Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri "üç beş" adı verilen yöresel kıyafetle oy kullandı.

Köylülerden Kezban Açıkkara, AA muhabirine, köylerinde kadınların özel günlerde yöresel kıyafetlerini giydiklerini söyledi. Açıkkara, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Akgül Atış da "Özel günlerimizde yöresel elbiselerimizi giyeriz. Oy vermeye bu kıyafetlerimizle gelmek istedik. Köyümüzde geleneklerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bizden sonraki nesillere de göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza giymelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Tokat genelinde 1859 sandıkta, 458 bin 261 kişi oy kullanacak.

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Kaynak: AA / Güncel

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