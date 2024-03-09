Zile'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Tokat'ın Zile ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tokat'ın Zile ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yunus Emre Mahallesi'nde Ahmet Çağdaş'a ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.