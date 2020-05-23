Tatvan?ın en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildi
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Tatvan?ın en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki en uzun caddeye, belediye meclisi kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

Tatvan?ın en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildi
23.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:12

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki en uzun caddeye, belediye meclisi kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi. 

Tatvan Belediyesi, sosyal mesafeye uyarak olağan meclis toplantısı düzenledi. Bazı caddelere yeni isimlerin verilmesinin ele alındığı toplantıda, Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile 300 Evler mevkisindeki Sorgun Asker Kışlası'na kadar olan yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki 6 mahalleyi kapsayan caddenin adının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olması kararlaştırıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bundan sonra bu caddenin ismi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak anılacaktır. Bu cadde, Rahva bölgesinden başlayarak Fatih, Karşıyaka, Esentepe, Bahçelievler, Kale, Cumhuriyet mahallelerini kapsayan ve TOKİ ile 300 Evler mevkisine kadar uzanan yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ilçemizin en büyük caddesidir. Sürekli yoğun trafik alan bir cadde. Ayrıca doğumevi kavşağı dediğimiz belediye binamızın ön kısmında bulunan kavşakta, sürekli trafik kazaları oluyordu. Başlatılan çalışmayla bu kavşağı kısa sürede daha güvenli ve daha iyi kullanılabilir bir kavşak haline getirmeyi planlıyoruz. Tatvan'ımıza hayır uğurlu olmasını diliyorum dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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