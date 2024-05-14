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Bitlis'te Mayıs Ayında Kar Yağışı Hayvan Besicilerini Zor Durumda Bıraktı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, hayvanlarını meraya çıkaran besicilere zor anlar yaşattı. Kar yağışı nedeniyle saman bulmakta zorlanan besiciler, mağdur olduklarını belirtti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, hayvanlarını meraya çıkaran besicilere zor anlar yaşattı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Kışkılı köyünde de mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ziya Gezer isimli vatandaş, Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde mayıs ayında kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışı bizi olumsuz yönde etkiledi. Koyunları karın üstünde otlatıyoruz. Saman yok, böyle durumda mağdur oluyoruz. Mayısta değil sanki ocak ayındayız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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