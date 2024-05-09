Bitlis'te Polis Ekipleri Esnafa Dolandırıcılık Hakkında Bilgilendirme Yaptı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, esnafı tek tek gezerek dolandırıcılık hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan esnafı tek tek ziyaret ederek dolandırıcılık hakkında bilgilendirmede bulundu. Mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemlerdeki dolandırıcılık faaliyetleri ve telefona gelen linklere basılmaması hakkında bilgilendirmelerde bulunan polis ekipleri, esnafa dolandırıcılığın türleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler vererek broşürler dağıttı.

Verilen broşürleri dükkanın camına asacaklarını söyleyen işletme sahibi Mesut Sönmez, "Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünden polis arkadaşlar dolandırıcılıkla ilgili broşürler getirdiler. Malum piyasada bayağı dolandırıcılık ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda sağolsunlar polis arkadaşlar bizleri de bilgilendirdiler. Bize verilen bu broşürleri dükkanımıza asıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz" dedi.

Dolandırıcılık hakkında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Müge Bostan, "Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızı dolandırıcılık ile ilgili bilgilendirip gerekli çalışmaları yaptık. Bu konuda esnafı bilinçlendirip broşür dağıtımını sağladık. Mobil bankacılık kullanırken uyulması gereken kuralları hatırlatıp, gelen her onay koduna itibar etmemeleri konusunda uyardık" dedi. - BİTLİS