Türk Kızılay Bitlis Şubesi Gönüllüleri Köylerde Etkinlikler Düzenliyor

Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, köylerde düzenledikleri etkinliklerle hem çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor hem de tanıtım yapıyor.

Türk Kızılayın genç gönüllüleri, il merkezi ve ilçelerde belirledikleri okullara giderek çocuklara yönelik etkinliler düzenliyor.

Bu kapsamda, il merkezine bağlı Çeltikli köyüne giden 7 gönüllü genç, Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun bahçesinde yüzlerini boyadıkları çocuklarla müzik eşliğinde halay çeken, oyunlar oynayan gönüllüler, farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılayın tanıtımını yaptı.

Genç Kızılay Bitlis İl Başkanı Saffet Soyugüzel, ekip arkadaşlarıyla Çeltikli köyündeki öğrencelerle güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Köyde Türk Kızılayın tanıtımını yaptıklarını anlatan Soyugüzel, "Çeşitli animasyon ve oyunlarla bu programımızı destekliyoruz. Akabinde minik kardeşlerimizin yüzlerini boyuyoruz, sonra oyunlar oynuyoruz. Etkinlik sonunda getirdiğimiz hediyeleri kardeşlerimize veriyoruz." diye konuştu.