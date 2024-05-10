Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te genç kendisini 5. kattan attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir genç, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendisini 5. kattan aşağı atarak ağır yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı.

İlçenin Aydınlar Mahallesi'nde bir apartmanda 19 yaşındaki İ.B. adlı genç, yanında bulunan erkek arkadaşıyla birlikte Z.Ç. adlı kız arkadaşının bulunduğu eve gitti. İ.B. ve erkek arkadaşı, Z.Ç.'nin 5'inci katta bulunduğu eve girdiğinde karşılarında Z.Ç.'nin kız arkadaşını gördü. İ.B., sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Z.Ç'nin evde bulunan kız arkadaşını evden kovdu. Z.Ç.'nin kız arkadaşı, Z.Ç.'nin zorla evde tutulduğunu Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K.'ye söyledi. Gülfem K. beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz ile birlikte Z.Ç.'nin bulunduğu daireye gitti. İ.B., Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K. ve beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz'ın kapıyı çaldığını duyduktan sonra kendisini 5'inci kattan aşağı attı. Ağır yaralanan İ.B., Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eurovision kim kazandı, hangi ülke 1. oldu 2024? Eurovision CANLI izleme linki var mı? 2024 Eurovision hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Haluk Levent BM konuşmasında İsrail'e ne dedi? 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title