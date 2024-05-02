Bitlis'te sağanak yağış yolları etkiledi
Bitlis'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti ve cadde ve sokaklarda taşkınlar meydana geldi.
Bitlis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Cadde ve sokaklarda taşkınların meydana geldiği kentte, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.