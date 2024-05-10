Bitlis'te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Bitlis'te düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliğinde jandarma ve emniyetin ekipmanları sergilendi. Vali Erol Karaömeroğlu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Bitlis'te "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Gök Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte jandarma ve emniyetin envanterinde yer alan ekipmanlar sergilendi.
Öğrencilerle birlikte stantları gezen Vali Erol Karaömeroğlu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Karaömeroğlu'nun öğrencilere başarı temennisinde bulunduğu etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Osman Seracettin Karaca, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve öğrenciler katıldı.