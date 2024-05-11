Ahlat'ta düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Ahlat'ta gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 80 sikke, 36 obje ve 15 yüzük ele geçirildi.

Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.