Bitlis'te Trafik Haftası etkinlikleri

BİTLİS - Bitlis'te Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programda çocuklara trafik eğitimi verilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda polis, jandarma ve AFAD gönüllüleri tarafından yapılan etkinliğe Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencilerle birlikte "yaya geçitleri kırmızı çizgimizdir" sloganı ile yaya geçidindeki çizgileri kırmızıya boyadı. Öğrencilerle birlikte elinde pankartla kısa bir yürüyüş yapan Bitlis Valisi Karaömeroğlu, daha sonra açılan stantları gezdi. Öğrencilere Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Ayrıca hafta anısına öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Program, öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.