Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Mart ve Nisan Ayındaki Asayiş Olaylarını Değerlendirdi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kent genelinde mart ve nisan aylarında meydana gelen ve aydınlatılan asayiş olaylarını değerlendirdi.

2024 yılının Mart ve Nisan ayını değerlendiren Vali Karaömeroğlu, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için suçun önlenmesi ve azaltılması için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Vali Karaömeroğlu, " Bitlis'te asayişi sağlamak için bin 978'i Emniyet Teşkilatı, 2 bin 547'si Jandarma Komutanlığı ve 106'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde olmak üzere toplam 4 bin 631 personelimizle 359 bin 747 hemşehrimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz" dedi.

Bitlis'in huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalıştıklarını sözlerine ekleyen Vali Karaömeroğlu, "Yüzyıllar boyu farklı medeniyetlerin kucaklaşma noktası olan Bitlis, huzurun ve güvenliğin sadece bir temenni değil, yaşamın kendisi olduğu bir liman haline gelmiştir. Bizlerde göreve başladığımız ilk günden itibaren Bitlisli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın himayelerinde Türkiye'nin ve Bitlis'in huzuru için güvenlikten asayişe, terörle mücadeleden siber suçlara kadar her konuda bizler ve kolluk güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle birlikte 7 gün 24 saat hesabıyla çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kıskaç ve Bozdoğan operasyonlarında FETÖ/PDY VE bölücü terör örgütlerine göz açtırmıyoruz"

Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile güçlü mücadele, Bitlis'te de azim ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Vali Karaömeroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son iki ayda ilimiz genelinde 432 terör operasyonu icra edilmiştir. Bitlis'te huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İlimizde son 2 ayda; 72 düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapılmış. Bu operasyonlar sonucunda toplam 429 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz koordinesinde sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmişlerdir. Ayrıca göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 49 organizatör ise adli makamlara sevk edilmiştir. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılarıyla olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

"NARVAS ile Bitlis sokakları daha güvenli"

Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nin (NARVAS) vatandaşlar tarafından yapılan bildirim ve ihbarların analiz edilmesini, yoğunluk haritası oluşturulmasını, yer ve zaman odaklı operasyonları desteklemeyi amaçlayan bir yazılım projesi olduğunu belirten Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımızın 112 ve UYUMA uygulaması üzerinden yaptıkları her ihbarın NARVAS'ta bir karşılığı vardır. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. NARVAS sayesinde sokağın tomografisini çekiyoruz. Yapılan her ihbar zehir tacirlerine karşı ördüğümüz duvarda bir tuğla olacaktır. İlimizde son iki ayda; 39 uyuşturucu operasyonu yapılmış, icra edilen bu operasyonlar sonucunda 64 şüpheliden 21'i tutuklanmıştır. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 317 etkinlik yapılmış, 683 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile sonuna kadar mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Kafes operasyonları ile organize suç örgütlerini çökertiyoruz"

Bitlis genelinde son iki ay içerisinde 27 kaçakçılık operasyonunun icra edildiğini, bu operasyonlar kapsamında yakalanan 33 şüpheli şahıstan 9'unun tutuklandığını açıklayan Karaömeroğlu, "Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulmuştur. Son iki ayda; mali suçlarda 13 operasyon icra edilmiş olup, bu operasyonlarda da 20 şüpheli yakalanmıştır. İlimiz genelinde 2024 yılının Mart ve Nisan aylarında 983 asayiş olayı meydana gelmiştir. Asayiş olayları aydınlatma oranında 2023 yılında aydınlatılma oranı yüzde 96 iken, 2024 yılında yüzde 98 oranına yükselmiştir. Malvarlığına Karşı İşlenen suçlarda aydınlatma oranında 2023 yılında yüzde 75 iken, 2024 yılında ise yüzde 88 aydınlatma oranına ulaştık. Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranında 2023 yılı yüzde 98 iken, 2024 yılında ise yüzde 99 oranına ulaşmış bulunuyoruz. Mala karşı işlenen suçlarda, evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık, olaylarında 2023 yılında 64 olay gerçekleşmişken 2024 yılında ise yüzde 67 azalarak 21 olaya inmiş bulunmaktayız. Biz inşallah bunu daha da aşağılara çekmek için ekiplerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Mevcut durum analizinden de anlaşıldığı üzere güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları neticesinde genel asayiş konusunda ilimizin suç oranları düşük seviyelerde seyretmektedir. İlimiz genelinde son iki ay içerisinde, 301 bin 39 şahıs sorgulanmış, 2 bin 982 umuma açık iş yerinin kontrol ve denetimleri yapılmış ve 158 bin 841 de araç sorgulanmıştır. Yapılan bu denetim ve sorgulamalar neticesinde 4 bin 364 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 145'i tutuklanarak Bitlis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Son iki ay içerisinde yapılan trafik uygulamalarında; 92 bin 447 araç kontrol edilmiş, 11 bin 781 araç ve araç sürücüsüne trafikte kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulanmış ve 692 araç trafikten men edilmiştir. Son iki ayda; 212 trafik kazası meydana gelmiş, meydana gelen bu trafik kazalarında maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 173 vatandaşımız da yaralanmıştır. İlimizde 793 aile içi şiddet olayı meydana gelmiş, bu olaylar karşısında 140 şahsa önleyici tedbirler alınmıştır. Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlileri tarafından, çocuk ve gençlerimizin daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak açısından okul müdürleri ile her hafta bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 198 ekibimiz okul giriş ve çıkışlarında görevlendirilmiş, öğrencilerimize güvenli eğitim ortamı sağlanmak için okul müdürlerimizle iş birliği yapmaktadır. Son iki ay içerisinde 433 okul çevresinde, 558 umuma açık alanda ve 747 servis aracında denetimler yapılmış olup, bu kapsamda 4 bin 326 şahıs sorgulanmıştır" şeklinde konuştu.

Toplantıya Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli katıldı. - BİTLİS